Программа AIBC East Europe посвящена новейшим технологиям. Участники смогут послушать дискуссии о цифровом банкинге, маркетинговых стратегиях для Web3-проектов, блокчейн-играх в киберспорте, принять участие в обсуждении вопроса: как сети EDIHS могут поддержать компании в цифровой трансформации. Будут затронуты вопросы регулирования и токенизации в Центральной и Восточной Европе.

В сентябре Будапешт станет центром притяжения для профессионалов, когда в его стенах пройдет конференция AIBC East Europe, объединяющая умы с Affiliate World. Ожидается, что это знаковое событие соберет не менее 9 000 делегатов, и площадкой для встреч станет конференц-центр Hungaro Expo.

Программа конференции охватывает самые актуальные технологии, включая цифровой банкинг, современные маркетинговые стратегии для Web3-проектов и блокчейн-игры в сфере киберспорта. Участники также обсудят возможности, которые предоставляют сети EDIHS для цифровой трансформации компаний, а также регулирование и токенизацию в Центральной и Восточной Европе.

В дополнение к основной программе предусмотрены различные нетворкинг-мероприятия, включая раннюю регистрацию, культурные события и вечеринки для налаживания контактов. Конференция завершается роскошной финальной вечеринкой. Саммит пройдет параллельно с Affiliate World, который соберет 5 000 новых партнеров. Hungaro Expo уже принимал такие значимые события, как конгресс УЕФА и всемирная гастрономическая ярмарка Sirha.

Участники имеют уникальную возможность не только получить знания от экспертов отрасли, но и активно участвовать в дискуссиях, которые могут изменить будущее технологий и бизнеса. Ожидаются выступления ведущих спикеров, которые поделятся своим опытом и свежими взглядами на развитие цифрового мира. Тематика панелей варьируется от искусственного интеллекта и его применения в бизнесе до свежих стратегий интернет-маркетинга, что позволит каждому участнику найти что-то полезное для себя.

Кроме того, AIBC East Europe создаст платформу для стартапов, желающих продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание инвесторов. В специальные сессии будут вовлечены начинающие компании, которые представят инновационные решения и идеи, способные произвести революцию в своих отраслях.

Нетворкинг станет неотъемлемой частью события. Участники смогут установить ценные контакты с коллегами, потенциальными партнерами и инвесторами, что открывает новые горизонты для сотрудничества и обмена опытом. Завершится конференция грандиозной вечеринкой, где делегаты смогут расслабиться и обсудить итоговые впечатления в неформальной обстановке.