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Представлен автомобиль Chery Exeed Star Era ES 2025 модельного года
Первые владельцы получат пожизненную гарантию на машину, а также ряд других бонусов на сумму 5500 долларов, что включает возможность установки пассажирского сиденья с режимом «невесомости», специальную автомобильную краску и скидки на обслуживание.

Представляем новый Chery Exeed Star Era ES 2025, который предлагает выдающийся запас хода до 880 км, а его цена варьируется от 27 000 до 42 000 долларов. Первые покупатели получат уникальное предложение: пожизненная гарантия на автомобиль и дополнительные бонусы на сумму 5500 долларов. В пакет входят опции, такие как пассажирское сиденье с режимом «невесомости», эксклюзивная краска и скидки на сервисное обслуживание. Этот почти пятиметровый кроссовер имеет размеры 4945 х 1978 х 1480 мм, колесную базу 3000 мм и коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,205. Кроме того, в его оснащение входят интерактивные фары, электрическое заднее антикрыло и пневматическая подвеска. 

Автомобиль предлагает богатую комплектацию: замшевая крыша, проекционный дисплей W-HUD, 7 подушек безопасности и беспроводная зарядка. Версия Star Era ES Pro 2025 оснащена задним приводом, а полноприводная версия Ultra включает в себя дополнительные моторы, что обеспечивает отличные динамические характеристики.


#технологии #безопасность #электромобиль #цена #дизайн #кроссовер #мультимедиа #запас хода #chery exeed #star era es 2025
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