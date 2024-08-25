Продажи настоящего рамного внедорожника Grenadier от британской компании Ineos стартовали в России в конце июня: тогда машина предлагалась под заказ за 20 млн рублей. Сейчас цены другие: Grenadier в той же комплектации Fieldmaster можно купить за 15,9 млн рублей. Более того, в продаже появилась комплектация Trialmaster — за 15 млн рублей.

Заменитель Land Rover Defender, Ineos Grenadier 2024 Fieldmaster, стал значительно доступнее в России, снизив свою цену сразу на 4 миллиона рублей. Кроме того, теперь в продаже имеется новая комплектация Trialmaster, которая стоит на 1 миллион рублей меньше.

Продажи настоящего рамного внедорожника Grenadier начались в России в конце июня, когда цена на него составляла 20 миллионов рублей. Теперь же стоимость модели Fieldmaster снизилась до 15,9 миллионов рублей, а новинка Trialmaster предлагается за 15 миллионов рублей. Ineos Grenadier является британским внедорожником, оснащенным 3,0-литровым бензиновым двигателем от BMW, способным выдавать 286 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF. Автомобиль также обладает полным приводом с возможностью блокировки всех трех дифференциалов и имеет впечатляющий клиренс в 264 мм.

В комплектации Trialmaster предусмотрены шесть подушек безопасности, климат-контроль, система круиз-контроля, камера заднего вида и современная медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Более удобная версия Fieldmaster предлагает кожаный салон, высококачественную акустику и подогрев передних сидений.



