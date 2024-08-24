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Финансовый портфель
BYD сузил список финалистов на размещение производственного завода в Мексике до трех штатов
Генеральный директор BYD в Мексике Хорхе Вальехо сообщил агентству Reuters, что компания изучает последние предложения штатов-кандидатов, которые предлагают «множество льгот», включая налоговые, земельные и управленческие.

Китайская компания BYD продолжает активные шаги по открытию своего производственного завода в Мексике, сократив список возможных локаций до трех регионов. В настоящее время рассматриваются различные стимулы, которые предлагают эти штаты.

Генеральный директор BYD в Мексике, Хорхе Вальехо, сообщил агентству Reuters, что компания активно изучает последние предложения от кандидатов, которые предлагают широкий спектр льгот, включая налоговые послабления, участие в землеустройстве и помощь в управлении.

«При выборе места для завода важно учитывать не только саму площадь, но и логистику, а также все аспекты, необходимые для успешного функционирования, включая городскую инфраструктуру, доступ к воде и газу», — отметил Вальехо. Он добавил, что основной задачей является определение окончательного места до конца текущего года, при этом анализируется множество факторов, включая логистические условия.

Вальехо не уточнил, какие именно штаты предоставляют льготы, хотя Stella Li, руководитель американского подразделения BYD, сообщила в мае о планах разместить завод в центральной части страны. Северный мексиканский штат Нуэво-Леон является важным автомобильным центром и местом предполагаемого размещения завода Tesla. Также здесь будет построен новый завод Volvo. Тем временем, в центральном штате Пуэбла уже давно функционирует завод Volkswagen, а в соседнем Сан-Луисе-Потоси BMW производит электромобили.

После презентации подключаемого гибридного внедорожника BYD Song Pro в Мексике, Вальехо обозначил, что выбор моделей для нового завода еще не сделан. По его словам, на первом этапе планируется производить 150 000 автомобилей, на втором — еще 150 000, а через несколько лет объем выпуска может достичь 400 000–500 000 единиц.

Вальехо подтвердил, что завод будет ориентирован на мексиканский рынок. Ранее компания утверждала, что не планирует выход на рынок США.

Тем не менее, с учетом растущего спроса на электромобили и стремительно развивающейся инфраструктуры, BYD может рассмотреть возможность экспорта автомобилей в США в будущем. Географическое расположение завода в Мексике предоставит компании значительные логистические преимущества, позволяя эффективно поставлять продукцию в соседние страны. Компания продолжает активно работать над улучшением качества своих автомобилей и расширением модельного ряда, что также может повысить ее конкурентоспособность на международной арене.

Кроме того, сотрудничество с местными поставщиками и партнёрами может сыграть важную роль в успешном запуске производства. Вальехо подчеркивает значимость установления прочных отношений с местными бизнесами, что позволит оптимизировать производственные процессы и обеспечить более гибкое реагирование на изменения в рыночной среде.

В конечном итоге, запуск завода в Мексике может стать стратегическим шагом для BYD в расширении своего глобального присутствия, особенно в Северной Америке. Ожидается, что компания будет активно наблюдать за развитием законодательства в области экологически чистого транспорта, что может повлиять на возможные изменения в ее стратегии выхода на новые рынки.

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