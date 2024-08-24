Рестайлинговый Tucson стоит в соседней стране от 2,75 млн рублей.

В Казахстане стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson, который дебютировал на мировой арене в конце 2023 года. Всего через неделю после получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) начались его продажи в соседней стране.

Технические характеристики базовой версии Tucson в комплектации Comfort делают этот кроссовер привлекательным выбором для городских условий и загородных поездок. 149 л.с. под капотом обеспечивают динамичное ускорение, а 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия гарантирует плавность переключений. Передний привод улучшает управляемость на асфальте, но для любителей более сложного рельефа стоит рассмотреть вариант с полным приводом.

Безопасность водителя и пассажиров в данной модели на первом месте. Шесть подушек безопасности создают дополнительный уровень защиты, а системы, такие как круиз-контроль и датчики света и дождя, делают вождение более комфортным и менее утомительным. Климат-контроль дополняет удобство, позволяя поддерживать оптимальную температуру в салоне при любых погодных условиях.

12,3-дюймовая медиасистема предоставляет широкий функционал, включая навигацию и интеграцию со смартфонами. Это позволяет не только наслаждаться любимыми треками, но и оставаться на связи. В целом, Tucson в комплектации Comfort является идеальным балансом между ценой и качеством, предлагая современное оснащение и высокие технологии.

Самой доступной версией является Tucson с 2,5-литровым бензиновым мотором на 190 л.с., цена которого стартует от 3,24 млн рублей. Она предлагается в комплектации Travel и оснащена кожаным интерьером, подогревом второго ряда сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов.



