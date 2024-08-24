В марте Microsoft предупредила о закрытии доступа российских компаний к программам для управления и проектирования, включая фирменные облачные решения.

Компания Microsoft уведомила своих клиентов в России о предстоящем ограничении доступа к некоторым облачным услугам. По информации, полученной из источников, ограничение вступает в силу 2 сентября 2024 года. Импортозависимые пользователи, согласно официальному письму, обращенному к компании «Софтлайн», окажутся под влиянием этих мер.

Ограничения коснутся всех юридических лиц, зарегистрированных в России, за исключением мультинациональных компаний, которые находятся под контролем зарубежных юридических лиц. Это затронет все каналы лицензирования, включая модели Enterprise и CSP.

Компания «Софтлайн» уже направила запрос в Microsoft для получения подробной информации о новых условиях, однако ответа пока не поступило. Ранее, в марте 2024 года, Microsoft также сообщила о закрытии доступа для российских клиентов к специализированным программам для управления проектами и облачным решениям. Пользователи ожидают дальнейших разъяснений касательно этих изменений.