Стандартная версия автомобиля имела ДВС мощностью в 272 л.с. и крутящим моментом в 350 Нм, что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды. Новый универсал, оснащенный 2,0-литровым мотором, выдает 470 л.с. и 662 Нм.

Представлен обновленный универсал Skoda Superb под названием Estate Sleeper Edition, созданный на основе предыдущей генерации модели с улучшенными характеристиками. Со спортивным характером и элегантным дизайном автомобиль выделяется на фоне конкурентов. Особое внимание уделено деталям: обновленный экстерьер с агрессивными линиями и уникальными элементами отделки подчеркивает его мощь и динамику.

Базовая модель автомобиля обладает двигателем мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды. Новый универсал, оснащенный 2,0-литровым двигателем, способен развивать мощность в 470 л.с. и крутящий момент в 662 Нм. Внутри автомобиля царит атмосфера комфорта и высокой технологии. Эргономичные сиденья, отделанные качественной кожей, и передовая мультимедийная система делают поездки не только быстрыми, но и приятными. Удобные функции вождения, такие как адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке, делают Skoda Superb Estate Sleeper Edition идеальным вариантом как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

Разработка машины осуществлялась британским подразделением Skoda в партнерстве с тюнинг-ателье RE Performance, что является данью уважения к предыдущей версии Superb. Достигнуть такой выдающейся мощности удалось благодаря установке турбонагнетателя Garrett, а также модернизации системы питания, интеркулера и воздухозаборника. Инженеры также оснастили автомобиль регулируемой подвеской KW, тормозами AP Racing и индивидуальной выхлопной системой.