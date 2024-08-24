Haval H5 продается в Китае уже около года. Эта модель построена на платформе пикапа King Kong Poer: длина составляет 5190 мм, колесная база — 3140 мм. Клиренс — 200 мм, углы въезда и съезда — 25° и 22° соответственно.

Haval продолжает набирать популярность в России, представляя новые модели. После недавнего появления Haval H9 и менее чем через неделю после запуска Haval F7, наступает очередь для Haval H5 — самого большого внедорожника в линейке бренда.

Компания представила тизер, в котором сообщается: «Сильные линии говорят о том, что это не просто внедорожник. Ожидайте чего-то нового.» Ожидается, что полноценная презентация состоится в скором времени.

Haval H5 уже на протяжении примерно года доступен для китайских потребителей. Этот автомобиль создан на основе платформы пикапа King Kong Poer, его длина составляет 5190 мм, а колесная база — 3140 мм. Клиренс составляет 200 мм, углы въезда и съезда равны 25 и 22 градуса соответственно.

На китайском рынке модель предлагается с двумя 2,0-литровыми моторами: бензиновым на 190 л.с. и дизельным на 150 л.с. Пока неизвестно, будут ли обе версии доступны в России, однако полный привод и автоматическая трансмиссия, скорее всего, останутся.