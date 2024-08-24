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Финансовый портфель
Власти Финляндии подготовили законопроект, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью в стране
Соответствующее заявление поступило от министра обороны республики Антти Хяккянена. Речь идет о полном запрете на такие операции, уточнил спикер. Исключением, по его словам, станут россияне, имеющие в Финляндии постоянный вид на жительство. В ближайшие две недели новая законодательная инициатива поступит в местный кабмин.

Министр обороны Финляндии, Антти Хяккянен, объявил о подготовке законопроекта, который запретит россиянам проводить операции с недвижимостью на территории страны. Законопроект подразумевает полный запрет для граждан России, за исключением тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Финляндии. В следующем месяце новая инициатива будет представлена в местный кабинет министров.

Тем не менее, данная мера направлена на укрепление позиций Финляндии в контексте изменяющейся геополитической ситуации. В условиях глобальных вызовов такая политика служит важным инструментом защиты национальных интересов. Министерство обороны подчеркивает, что обеспечивая безопасность страны, Финляндия следит за соблюдением принципов международного права и прав человека. 

Кроме того, ограничения затрагивают не только физических лиц, но и юридических, что позволяет более эффективно пресекать действия, направленные на подрыв стабильности. Экономические санкции и запреты на въезд обеспечивают комплексный подход к управлению рисками и предотвращению возможных угроз. Важно отметить, что каждое решение связано с тщательным анализом обстоятельств, учитывающим не только внутренние, но и внешние факторы. 

Ранее финские власти уже запрещали операции с недвижимостью отдельным российским бизнесменам, включая тех, кто попал под санкции Украины.

#безопасность #финляндия #россияне #международное право #экономические санкции #суверенитет #геополитическая ситуация #антти хяккянен #запрет на операции с недвижимостью #правозащитные меры
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