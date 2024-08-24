Министр обороны Финляндии, Антти Хяккянен, объявил о подготовке законопроекта, который запретит россиянам проводить операции с недвижимостью на территории страны. Законопроект подразумевает полный запрет для граждан России, за исключением тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Финляндии. В следующем месяце новая инициатива будет представлена в местный кабинет министров.
Тем не менее, данная мера направлена на укрепление позиций Финляндии в контексте изменяющейся геополитической ситуации. В условиях глобальных вызовов такая политика служит важным инструментом защиты национальных интересов. Министерство обороны подчеркивает, что обеспечивая безопасность страны, Финляндия следит за соблюдением принципов международного права и прав человека.
Кроме того, ограничения затрагивают не только физических лиц, но и юридических, что позволяет более эффективно пресекать действия, направленные на подрыв стабильности. Экономические санкции и запреты на въезд обеспечивают комплексный подход к управлению рисками и предотвращению возможных угроз. Важно отметить, что каждое решение связано с тщательным анализом обстоятельств, учитывающим не только внутренние, но и внешние факторы.
Ранее финские власти уже запрещали операции с недвижимостью отдельным российским бизнесменам, включая тех, кто попал под санкции Украины.