В ведомстве напомнили бизнесу о необходимости «добросовестного рыночного поведения» в период возросшего спроса граждан. В ФАС предложили ретейлерам присоединиться к ограничению цен и наценок на школьные товары. Компании также предупредили, что служба может прибегнуть к мерам антимонопольного реагирования в случае выявления признаков спекулятивных действий продавцов.

В условиях роста цен и наступающим новым учебным годом, вызывающим повышенный интерес к школьным товарам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение о необходимости введения ограничений на стоимость товаров, необходимых для учеников. Это шаг был вызван не только резким увеличением спроса, но и возможными попытками ритейлеров воспользоваться ситуацией для необоснованного завышения цен.

Контролирующий орган призвал торговые сети к проявлению социальной ответственности и добросовестному рыночному поведению. В качестве примера было названо сотрудничество с сетью магазинов «Детский мир», представители которой сразу же откликнулись на инициативу и установили фиксированные цены на широкий ассортимент детских товаров, включая канцелярию и одежду. Такой подход, по мнению ФАС, может способствовать не только защите потребителей, но и созданию справедливой конкурентной среды на рынке.

Рынок находится в ожидании, как отреагируют ритейлеры на данный призыв. Надежда на то, что такая мера станет нормой, а не исключением, переживает каждый участник образовательного процесса, от родителей до самих учащихся.

ФАС также обратилась к известным магазинам с просьбой ограничить наценки на актуальные модели электроники. Важность соблюдения принципов этичного ценообразования подчеркнута в контексте недопустимости спекуляций. Подобные меры направлены на стабильность рынка и защиту потребителей от необоснованного роста цен в условиях растущего спроса.