Мошенники внедряют новые схемы обмана, активно используя аренду банковских карт. На эту проблему обратили внимание в пресс-службе ВТБ. Ранее злоумышленники выкупали карты у граждан, затем использовали их для вывода похищенных денег и избавлялись от них. Сегодня же они берут карты в аренду у так называемых "дропов", пытаясь переложить ответственность за кражу на владельцев карт, делая их соучастниками преступлений.
Эта новая тактика требует от граждан особой бдительности. Поскольку владельцы карт часто не подозревают о том, что их данные могут быть использованы в незаконной деятельности, многие становятся жертвами мошенников. Профилактика таких случаев включает не только повышенный контроль за финансовыми транзакциями, но и информирование граждан о рисках, связанных с арендой карт.
Важно помнить, что даже кратковременное предоставление доступа к своей карте может нести серьезные последствия. Законодательные органы должны обострить борьбу с подобными схемами, а банки — улучшить защиту своих клиентов и активно проводить просветительскую работу, чтобы предотвратить рост мошеннических операций в будущем.
Обманутые пользователи получают данные карт сторонних людей для перевода средств, уверенные в легитимности своих действий. По словам Дмитрия Ревякина из ВТБ, уговорить владельца не продать, а отдать свою карту на время гораздо проще, чем кажется. Однако, передача карт мошенникам может иметь серьезные последствия, включая уголовное преследование.
В первом полугодии 2024 года объем похищений увеличился до 4,8 миллиарда рублей, несмотря на снижение количества мошеннических операций. Эта тенденция подчеркивает необходимость бдительности и защиты личных финансов.