Раньше злоумышленники выкупали карты у граждан, а после использования для вывода похищенных средств избавлялись от них. Теперь мошенники также берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, стремясь возложить ответственность за кражу денег на владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

Мошенники внедряют новые схемы обмана, активно используя аренду банковских карт. На эту проблему обратили внимание в пресс-службе ВТБ. Ранее злоумышленники выкупали карты у граждан, затем использовали их для вывода похищенных денег и избавлялись от них. Сегодня же они берут карты в аренду у так называемых "дропов", пытаясь переложить ответственность за кражу на владельцев карт, делая их соучастниками преступлений.

Эта новая тактика требует от граждан особой бдительности. Поскольку владельцы карт часто не подозревают о том, что их данные могут быть использованы в незаконной деятельности, многие становятся жертвами мошенников. Профилактика таких случаев включает не только повышенный контроль за финансовыми транзакциями, но и информирование граждан о рисках, связанных с арендой карт.

Важно помнить, что даже кратковременное предоставление доступа к своей карте может нести серьезные последствия. Законодательные органы должны обострить борьбу с подобными схемами, а банки — улучшить защиту своих клиентов и активно проводить просветительскую работу, чтобы предотвратить рост мошеннических операций в будущем.

Обманутые пользователи получают данные карт сторонних людей для перевода средств, уверенные в легитимности своих действий. По словам Дмитрия Ревякина из ВТБ, уговорить владельца не продать, а отдать свою карту на время гораздо проще, чем кажется. Однако, передача карт мошенникам может иметь серьезные последствия, включая уголовное преследование.

В первом полугодии 2024 года объем похищений увеличился до 4,8 миллиарда рублей, несмотря на снижение количества мошеннических операций. Эта тенденция подчеркивает необходимость бдительности и защиты личных финансов.