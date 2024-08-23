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BMW объявила масштабный отзыв 720796 автомобилей в США из-за риска короткого замыкания
Неисправность связана с одним из электрических разъёмов около помпы. На него может попадать жидкость и обернуться замыканием. При неблагоприятном стечении обстоятельств возможно даже возгорание. Известно о 18 подобных случаях, обошедшихся без жертв.

BMW начала рассылку уведомлений, в которых содержатся инструкции по обращению в сервисные центры, где будут проведены необходимые работы безвозмездно. В связи с обширным отзывом, владельцы упомянутых моделей должны внимательно следить за уведомлениями от производителя и проверять статус своих автомобилей.

Проблема короткого замыкания, выявленная в процессе тестирования, может возникнуть из-за некорректной установки электрических компонентов, что в свою очередь повышает риск возгорания, особенно в условиях избыточной нагрузки на электрооборудование. 

Компания придает огромное значение безопасности своих клиентов и призывает всех владельцев выполнить необходимые проверки, чтобы избежать потенциальных опасностей. Эксперты рекомендуют не откладывать данный процесс, так как безопасность всегда должна быть на первом месте.

Кроме того, BMW обещает тщательное исследование причин возникновения дефекта и разработку усовершенствованных методик контроля качества на будущее, чтобы подобные инциденты не повторялись. Таким образом, бренд стремится не только устранить текущие проблемы, но и укрепить доверие своих покупателей.

Неисправность связана с электрическим разъемом около насосной системы, где может скапливаться жидкость, что в свою очередь создает риск замыкания. К сожалению, уже зафиксированы 18 случаев возгорания, однако жертв удалось избежать.

В рамках отзыва дилерам предписано провести детальную проверку проблемного узла, заменить неисправные заглушки и установить защитные экраны. Это должно значительно снизить риск возникновения новых инцидентов.

Также в начале месяца BMW инициировала дополнительные проверки 105 558 автомобилей X5, X7, 3 и 7 серий из-за ошибки программного обеспечения, которая может повлиять на работу стартера. Безопасность клиентов остается в приоритете для компании.

#безопасность #программное обеспечение #bmw #возгорание #сервисные центры #короткое замыкание #отзыв автомобилей #проверка автомобилей #усовершенствованный контроль качества #электрическое оборудование
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