Владелец может не опасаться съезжать с асфальта на этом кроссовере. Благодаря особому покрытию днища микрочастицы способны восстанавливать покрытие после несильных ударов.

На Автомобильной неделе в Монтерее, Калифорния, американская компания Karma Automotive представила свой первый ультра роскошный кроссовер — Ivara GT-UV. Эта модель обещает стать знаковым автомобилем в сегменте люксовых гибридов и электромобилей.

Karma Ivara GT-UV выполнен в новом дизайнерском стиле Comet Line, который отличается плавными линиями и оригинальными формами. Передняя часть автомобиля наглядно демонстрирует уникальный капот с углублением и широкое лобовое стекло со скрытыми стойками. Гладкие глянцевые детали голубого цвета подчеркивают экологическую направленность автомобиля.

Этот кроссовер способен легко справляться с легким бездорожьем. Особое покрытие днища позволяет микрочастицам восстанавливать поверхность после небольших повреждений.

Стоимость Ivara GT-UV ожидается от $300 тысяч, что соответствует его премиум-классу и эксклюзивности. Компания также планирует выпустить суперкар Kaveya с продвинутой программно-определяемой архитектурой, разработанной совместно с Intel. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году.