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Финансовый портфель
Евростат: В июне Россия сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума за последние 14 лет
За месяц объем поставов вина в РФ из ЕС составил только 6,3 тысячи тонн, что стало наименьшим значением с января 2010 года (тогда было ввезено 5 тысяч тонн).

Спад в закупках вина объясняется не только экономическими факторами, но и политической обстановкой. Ужесточение санкционных мер, введённых Западом, оказало значительное воздействие на внешнюю торговлю России, приводя к сокращению импорта из стран Евросоюза. Кроме того, изменения в потребительских предпочтениях россиян также сыграли свою роль: многие начали искать более доступные варианты, что в свою очередь сказалось на спросе на традиционное европейское вино.

На фоне этого, российские производители вина стараются занять освободившуюся нишу, активизируя усилия по развитию местных винодельческих хозяйств. В условиях изменения рыночной среды возникает идея о необходимости поддержки отечественного производителя, что может привести к возрождению винодельческой культуры в России.

Такое положение дел ставит под вопрос будущее иностранных брендов на российском рынке. Компании, ведающие экспортом, вынуждены пересматривать свои стратегии и искать новые подходы, чтобы сохранить свою долю рынка. Мировые тенденции, происходящие в сфере потребления и производства вина, всё больше накладываются на внутреннюю конъюнктуру, формируя уникальную ситуацию для российского винного рынка.

Тем не менее, Италия и Испания продемонстрировали небольшие успехи с ростом экспорта. Закупки итальянского вина увеличились на 1%, составив 2,6 тысячи тонн, а испанского — до 284 тонн, что говорит о сохранении интереса к определённым европейским винам.

#россия #санкции #евросоюз #экспорт #импорт #вино #поддержка отечественного производителя #потребительские предпочтения #российские виноделы #спад продаж
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