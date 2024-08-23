По его словам, турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции в итоге сыграли злую шутку с самой западной экономикой.

Антироссийские санкции, принятые Западом, обернулись неожиданными последствиями для самой западной экономики. Об этом заявил Догу Перинчек, председатель турецкой партии «Родина» (Vatan), в комментарии РИА Новости.

Перинчек поведал, что текущий конфликт в Украине не ограничивается лишь противостоянием Москвы и Киева; это, прежде всего, конфликт между атлантической системой и Россией. По мнению политика, ожидаемого эффекта от санкций не достигли – они лишь укрепили турецкую экономику в сложившихся условиях.

Говоря о военных действиях Украины, Перинчек подчеркнул, что контрнаступление не дало ожидаемых результатов, что подтверждает неэффективность западных стратегий.

Ранее Financial Times сообщали о возможных последствиях для Турции из-за экспорта технологий в Россию. Вашингтон выразил особую озабоченность тем, что Турция стала важным центром для поставок электроники российского производства, включая сложные комплектующие.

Таким образом, текущая ситуация вновь подчеркивает сложные и противоречивые аспекты международной политики и экономики.