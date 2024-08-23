Стоимость обычных роутеров составляет около 2,5 тысяч рублей, однако роутеры с VPN стоят примерно 6 тысяч рублей.

Wi-Fi роутеры с предустановленным VPN стали заметным трендом на российском рынке. Падение качества работы популярных видеосервисов, таких как YouTube, побудило пользователей искать альтернативные решения для улучшения интернет-соединения. Как сообщает «Известия», продажи таких устройств выросли на 40% в первой половине августа по сравнению с предыдущими месяцами.

Недорогие модели роутеров, предлагаемые в среднем за 2,5 тысячи рублей, не могут обеспечить той же степени анонимности и защиты, что их более дорогие аналоги с функционалом VPN, цена на которые достигает 6 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты предупреждают, что использование VPN не всегда гарантирует безопасное и конфиденциальное соединение. Уязвимости в системах могут подвергать риску личные данные пользователей, что вызывает необходимость в тщательном выборе провайдера услуг.

Кроме того, видеохостинг Rutube анонсировал возможность быстрого переноса контента с YouTube, благодаря чему блогеры смогут за считанные часы перенести свои видео на новую платформу.