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Финансовый портфель
Для оптимизации операций, General Motors сокращает штат сотрудников
Ранее GM приняла спорное решение отказаться от Apple CarPlay и Android Auto в своих электромобилях, предложив вместо этого собственное программное обеспечение, разработанное в сотрудничестве с Google.

General Motors принимает радикальные меры по сокращению штатного состава, увольняя свыше 1000 сотрудников по всему миру. Это решение стало частью стратегии оптимизации операций компании, как заявила пресс-служба.

GM также осознает важность поддержки своих сотрудников в этот переходный период, поэтому будут разработаны программы переподготовки и повышения квалификации, чтобы обеспечить возможность карьерного роста и личностного развития. Сфокусировались на создании инновационного будущего, GM уверенно движется к новым вершинам, стремясь оставаться лидером в автомобильной индустрии.

По данным источников, около 600 затронутых работников находятся на технологическом кампусе GM в Уоррене, штат Мичиган, недалеко от Детройта. Увольнения коснулись примерно 1,3% от общего числа 76 000 сотрудников, из которых порядка 53 000 работают в США. Это решение было принято в рамках стратегического пересмотра бизнес-процессов компании и направлено на оптимизацию затрат в условиях меняющегося рынка автомобилестроения. Отметим, что сокращения затрагивают не только производственные позиции, но и специалистов, работающих в инновационных и исследовательских отделах. 

Такое решение всегда сопряжено с трудными последствиями для работников и их семей. GM обещает предоставить поддержку уволенным сотрудникам в виде программ по трудоустройству и консультаций, чтобы минимизировать негативные последствия изменений. 

#искусственный интеллект #инновации #general motors #увольнения #оптимизация #автономное вождение #gm #электрификация #поддержка сотрудников #сокращение штата
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