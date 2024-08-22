Подробностей об автомобиле IM Motors пока не сообщает, но очевидно, что его презентация состоится в ближайшее время.

В последние дни в интернете разлетелся видеоролик, демонстрирующий передовые функции нового автомобиля от IM Motors. Несмотря на то что сам автомобиль скрыт под камуфляжной плёнкой, ожидания публики уже велики.

На видео молодая женщина выходит из автомобиля с букетом цветов. В этот момент автомобиль сам, без вмешательства водителя, плавно перемещается на свободное парковочное место.Также стоит отметить, что новая модель оснащена способностью задних колес к повороту. Эта система позволяет задним колесам вращаться в различных направлениях, улучшая маневренность и устойчивость на дороге.

Хотя официальные подробности о новом автомобиле пока не раскрыты, ожидается, что его презентация состоится в ближайшее время. Внимание к IM Motors продолжает расти, и их новые технологии обещают изменить представление о вождении и парковке.