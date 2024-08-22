По сравнению с обычной версией Valhalla гоночный автомобиль Aston Martin Valhalla AMR получил переработанную переднюю часть, двери, воздухозаборник, боковые зеркала и заднюю часть. Аэродинамическая система была модернизирована для улучшения характеристики на трассе.

Новый Aston Martin Valhalla AMR привлекает внимание автолюбителей со всего мира, демонстрируя невероятные параметры. Этот гоночный автомобиль, обладающий мощностью более 1000 лошадиных сил, имеет уникальную конструкцию, включая четыре двигателя и систему замены масла от Castrol, которая позволяет осуществлять замену всего за 90 секунд.

Гоночная модификация AMR выделяется своей агрессивной и стильной эстетикой, которая не только привлекает внимание, но и подчеркивает серьезный спортивный потенциал автомобиля. Улучшенные аэродинамические элементы, такие как переработанные воздухозаборники и боковые зеркала, играют ключевую роль в стабильности на высоких скоростях. Особое внимание уделено передней части, которая была оптимизирована для уменьшения сопротивления воздуха, что дополнительно увеличивает эффективность работы мощного двигателя.

Более того, задняя часть модели также претерпела значительные изменения, включая спортивный спойлер, который обеспечивает дополнительный прижим в поворотах. Каждая деталь AMR создана с целью максимизации производительности, что делает его идеальным выбором как для любителей гоночных состязаний, так и для тех, кто просто хочет насладиться превосходным управлением на обычных дорогах.

Силовая установка, подобранная с учетом высоких нагрузок, демонстрирует впечатляющие показатели. Под капотом Aston Martin Valhalla AMR установлен 4,0-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом, который работает в связке с тремя электродвигателями. Совокупная мощность этого потрясающего автомобиля достигает 1012 лошадиных сил. Это делает его невероятно быстрым и эффективным на треке.

Даты выхода модели пока остаются неизвестными, но интерес к ней уже вызывает восторг среди поклонников бренда.