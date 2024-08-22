Varta, производящая аккумуляторы для мирового автомобильного, промышленного и потребительского рынков, ищет компромисс между своим основным акционером Майклом Тойнером, кредиторами и Porsche, чтобы снизить долговую нагрузку и получить доступ к новому капиталу.

Недавно стало известно, что компания Varta, известный немецкий производитель аккумуляторов, достигла соглашения о реструктуризации с кредиторами. В этом процессе ключевую роль сыграет Porsche, готовая инвестировать не менее €60 миллионов, что поможет избежать банкротства.

Varta, производитель высококачественных аккумуляторов, активно ищет пути для улучшения своей финансовой устойчивости. На горизонте компании вырисовывается новое партнерство, которое обещает стать ключевым моментом в её истории. Основной акционер Майкл Тойнер, занимая центральное место в переговорах, проявляет готовность сотрудничать с Porsche, с коими ему предстоит сформировать альянс, способный вывести Varta на новый уровень. Инвестиции в размере €60 миллионов от Тойнера и Porsche создадут финансовую подушку, необходимую для реорганизации бизнеса и исполнения долговых обязательств.

Помимо этого, кредиторы, готовые внести аналогичную сумму, сыграют критически важную роль, обеспечивая необходимый капитал для устойчивого роста. Это взаимодействие акционеров и кредиторов несомненно укрепит позиции Varta на рынке, позволяя не только сократить долговую нагрузку, но и оптимизировать инновации в области аккумуляторных технологий. Таким образом, укреплённая финансовая база компании станет плацдармом для развития новых решений в автомобильной, промышленной и потребительской сферах, открывая горизонты для дальнейшего процветания и успеха.

Генеральный директор Varta Михаэль Остерманн отметил, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в поддержке компании. В результате данного партнерства, Porsche получит новые аккумуляторы для своих гибридных и электрических спортивных автомобилей и в дальнейшем сможет контролировать подразделение Varta V4Drive Battery.

Несмотря на эту ситуацию, Varta намерена сохранить все свои производственные мощности в Германии с минимальными сокращениями штата в административных отделах.