До этого автомобиль исчез с официального сайта производителя в Германии. Решение о снятии e-Soul с продажи связано с выходом на рынок нового, более современного и доступного электромобиля EV3, который предлагает улучшенные технологии по более привлекательной цене.

Компания Kia приняла решение прекратить продажи модели e-Soul на немецком рынке, предварительно убрав её с официального сайта. Это шаг стал частью стратегии обновления модельного ряда с выходом нового электромобиля EV3, предлагающего лучшие технологии и привлекательную стоимость.

С новым EV3 Kia делает шаг в будущее, предлагая не только достойную замену модели e-Soul, но и расширяя горизонты электромобильности. Построенный на платформе E-GMP, данный автомобиль демонстрирует впечатляющую комбинацию мощности и эффективности. С максимальной мощностью 150 кВт (204 л.с.) и запасом хода до 436 км, EV3 обещает удовлетворить потребности самых требовательных водителей. Более того, версия с увеличенным аккумулятором поражает своей дальностью — до 563 км на одном заряде, что ставит его в ряд с лучшими предложениями на рынке.

Дизайнерские решения, используемые в EV3, однозначно говорят о стремлении компании к инновациям: линии кузова выразительны и современны, а интерьер предлагает высокий уровень комфорта и технологий. Совместимость с системой быстрой зарядки позволяет владельцам сократить время простоя на заправке, что особенно актуально в условиях городской суеты.

Kia продолжает предлагать на рынке Германии другие электрические модели, такие как компактный кроссовер Niro EV и EV6, который также построен на платформе E-GMP и доступен с мощностью до 430 кВт и запасом хода до 528 км.