Согласно данным из 16 стран-членов ЕС, собранным информационной компанией Dataforce, в июле количество регистраций электромобилей в Китае упало на 45% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи бренда MG компании SAIC упали на 20% в годовом исчислении, а продажи бренда Polestar упали на 42%.

С 5 июля Европейская комиссия начала вводить временные тарифы на электромобили китайского производства, которые достигают почти 38%. Эти изменения значительно отразились на поставках электромобилей из Китая.

Тем не менее, несмотря на этот спад, общий интерес к электромобилям продолжает расти, что свидетельствует о динамичном изменении на рынке. В условиях ужесточающейся конкуренции многие производители сталкиваются с необходимостью адаптировать свои стратегии. Например, компании, предлагающие новые решения по зарядной инфраструктуре и программам лояльности, могут получить конкурентное преимущество.

Будучи на переднем крае инноваций, европейские автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, активизируют свои усилия по улучшению характеристик электрических моделей, включая увеличение запаса хода и сокращение времени зарядки. Адаптация к новым требованиям потребителей, акцент на устойчивость и зеленые технологии также становятся безусловными приоритетами для брендов, которые стремятся укрепить свои позиции на рынке.

На фоне этих изменений любопытно наблюдать, как китайские производители, такие как BYD и NIO, примут вызов, связанный с ухудшением продаж в Европе. Их дальнейшие шаги могут повлиять на общую картину и предопределить пути развития электрической автоиндустрии в рамках ЕС в ближайшие годы.

Примечательным является тот факт, что доля китайского производителя BYD на рынке электромобилей ЕС увеличилась до 8,5% в июле, по сравнению с 7,4% в начале года. При этом хорошо заметно, что BYD обладает самой низкой тарифной ставкой — 17,4%, в то время как у Geely и SAIC она составляет 19,9% и 37,6% соответственно.

Не замечая этих трудностей, китайское правительство подало жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), стремясь обратить ситуацию в свою пользу. Ожидается, что все 27 государств-членов ЕС поддержат новые тарифы на электромобили в ноябре.