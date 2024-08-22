Главным разочарованием, которое обсуждают пользователи в Сети, стало то, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus, если верить утечке, по-прежнему будут оснащены устаревшими экранами с частотой обновления изображения 60 Гц.

Недавно в сети появились утечки, раскрывающие характеристики и цены ожидаемых смартфонов Apple: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Согласно информации, опубликованной на канале Apple Hub, который насчитывает более миллиона подписчиков в социальной сети X, изменения в новинках компании вызвали смешанные чувства у пользователей.

Одним из главных разочарований стало сохранение устаревшего экрана с частотой 60 Гц для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Лишь продвинутые версии – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max – смогут похвастаться 120-герцевыми экранами, которые должны обеспечивать более плавное воспроизведение изображения.

Камеры также вызывают споры: iPhone 16 и 16 Plus останутся с 12-мегапиксельными модулями, но в них добавится 2-кратный оптический зум. В то же время старшие версии получат камеры на 48 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом, что определенно порадует фотографов.

Также обсуждается емкость аккумулятора, при этом iPhone 16 Pro Max должен предложить хорошую автономность. Презентация новинок ожидается 10 сентября.