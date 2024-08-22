Специальные ярлыки фонарика и камеры, которые вы видите в нижней части экрана блокировки вашего iPhone, были представлены в iOS 11 одновременно с iPhone X в 2017 году, и с тех пор эти два значка стали основной, ненастраиваемой функцией.

С выходом бета-версии iOS 18, пользователи iPhone получили возможность настроить экран блокировки, убрав кнопки камеры и фонарика или заменив их на другие функции. Эти ярлыки, которые появились с iOS 11 в 2017 году, стали стандартными и не подлежащими изменению, однако с обновлением пользователи смогут выбрать, что размещать на своем экране блокировки.

Теперь вы можете заменить кнопки на любые параметры Центра управления, включая Темный режим, Режим полета и даже сторонние приложения. Этот шаг предоставляет пользователям больше свободы в настройке интерфейса, делая его более персонализированным.

Для обеспечения безопасности, некоторые функции могут требовать аутентификации через Face ID или Touch ID, что защищает конфиденциальность пользователя. Несмотря на изменения, доступ к приложению «Камера» останется простым: можно провести пальцем влево по экрану блокировки.

Ожидается, что финальная версия iOS 18 будет представлена 10 сентября, открывая новые возможности для iPhone.