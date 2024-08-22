Это 6-цилиндровый рядный газовый двигатель пятого экологического класса с размерностью цилиндра 110 х 135 мм и рабочим объемом 7,7 л. Двигатель оснащается принудительным искровым зажиганием и системой распределенного впрыска газа с электронным управлением.

На выставке MIMS Automobility Moscow 2024 Ярославский моторный завод «Автодизель» представил новый 7,7-литровый двигатель ЯМЗ-537 CNG, предназначенный для автобусов. Этот 6-цилиндровый рядный мотор соответствует пятому экологическому классу, что делает его оптимальным выбором для экологически чистого общественного транспорта.

Инновационная разработка сочетает в себе высочайшую производительность и надежность, что обусловлено использованием современных технологий и конструкторских решений. ЯМЗ-537 CNG предлагает улучшенную топливную экономичность, а также снижает уровень выхлопных газов, что, безусловно, является важным шагом к улучшению городской экологии.

Кроме того, данный двигатель отличается простотой в обслуживании и долговечностью, что существенно снижает эксплуатационные расходы для транспортных компаний. Применение газа в качестве топлива не только способствует уменьшению воздействия на окружающую среду, но и отвечает современным требованиям к устойчивому развитию городской инфраструктуры.

Технические характеристики двигателя: размер цилиндра составляет 110 х 135 мм, а рабочий объем — 7,7 литра. Мотор оснащён современными системами, включая принудительное искровое зажигание и электронное управление распределённым впрыском газа. Это позволяет достичь высокой эффективности и надёжности в эксплуатации.

Одной из ключевых особенностей ЯМЗ-537 CNG является пониженная степень сжатия, равная 11, что отличает его от дизельных аналогов. Двигатель предлагает диапазон мощности от 210 до 300 л.с. с максимальным крутящим моментом, достигающим от 830 до 1250 Нм. Это делает его отличным выбором для различных типов городской техники, сочетая мощность с заботой об экологии.