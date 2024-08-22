Suzuki Grand Vitara получил кузов длиной 4345 мм, шириной 1795 мм и высотой 1645 мм. Старшая версия оснащена полностью светодиодным освещением и легкосплавными дисками.

В России стартовали продажи нового Suzuki Grand Vitara 2024, цена которого начинается от 4,11 миллиона рублей. Это долгожданное поступление автомобилей подтвердило информацию о доставке первой партии в страну, о которой стало известно еще в мае.

Suzuki Grand Vitara 2024 имеет габариты 4345 мм в длину, 1795 мм в ширину и 1645 мм в высоту. Старшая версия радует владельцев современными сетями светодиодного освещения и элегантными легкосплавными дисками.

Комплектация GLX включает множество систем безопасности, таких как подушки безопасности, а также функции помощи при торможении и стабилизации. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а беспроводная зарядка добавляет комфорт в использовании. Эти технологические решения не только обеспечивают высокий уровень безопасности, но и делают каждую поездку более удобной и приятной.

Среди других примечательных функций GLX можно выделить систему контроля слепых зон, которая значительно упрощает смену полосы движения, а также камеры кругового обзора, дающие полное представление о ситуации вокруг автомобиля. Система адаптивного круиз-контроля помогает поддерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств, обеспечивая дополнительный комфорт на длинных поездках.

Также стоит отметить премиум-материалы отделки интерьера, которые создают атмосферу уюта и роскоши. Просторный салон, оснащенный современными органами управления и адаптивной подсветкой, сочетает в себе стиль и функциональность. Несмотря на все эти технологии, управление автомобилем осуществляется легко и интуитивно, что позволяет водителю сосредоточиться на главном — получении удовольствия от вождения.

Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л.с. и автоматической коробкой передач. Полный привод обеспечивает отличную управляемость на различных дорожных покрытиях, что делает Suzuki Grand Vitara идеальным выбором для городских условий и загородных поездок.