Холодильник изготовлен из нержавеющей стали, его габариты составляют 970 х 410 х 320 мм, а весит он около 14 кг. Новинка предлагается за $700.

Tesla недавно анонсировала свой новый холодильник, специально разработанный для пикапа Cybertruck. Этот стильный и функциональный аксессуар станет настоящим находкой для любителей активного отдыха и путешествий на природе.

Холодильник выполнен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к воздействию внешней среды. Его габариты составляют 970 х 410 х 320 мм, а вес — около 14 кг. Эти характеристики идеальны для размещения в переднем багажнике Cybertruck.

Этот холодильник предназначен для хранения льда, еды и напитков, а также способен поддерживать скоропортящиеся продукты в замороженном состоянии в течение нескольких дней.

Новая модель холодильника предлагается за 700 долларов, что делает его доступным решением для владельцев Tesla Cybertruck, желающих улучшить свои путешествия.