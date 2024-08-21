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Финансовый портфель
За год BYD вышла на 80+ рынков, включая Пакистан — пятую по численности населения страну мира
Для своего выхода на пакистанский рынок BYD заключила партнерство с Mega Conglomerate Pvt, одной из крупнейших бизнес-групп Пакистана.

Компания BYD продолжает уверенно завоевывать мир, охватывая более 80 рынков, включая недавно открывшийся пакистанский. В 2026 году начнет работу новый завод в Пакистане, что укрепит позиции компании в этом быстро развивающимся регионе.

Среди первых моделей, которые появятся в Пакистане, будет кроссовер Atto 3, компактный хетчбэк Dolphin и седан Seal. BYD планирует предложить как полностью электрические автомобили, так и гибридные модели, что обеспечит разнообразие для потребителей.

Для успешного выхода на новый рынок BYD заключила стратегическое партнерство с Mega Conglomerate Pvt, одной из ведущих бизнес-групп страны. Эта сделка подразумевает не просто дилерское соглашение, но и более глубокое сотрудничество, что позволит оптимизировать продажи и дальнейшее развитие.

Компания также намерена открыть завод недалеко от порта Касим в Карачи, что позволит эффективно интегрироваться в существующие производственные цепочки. Ожидается, что этот завод станет важным шагом в поставках и производстве электромобилей, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту Пакистана.

#электромобили #byd #пакистан #экономический рост #новый завод #atto 3 #dolphin #mega conglomerate #seal #гибридные модели
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