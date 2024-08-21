Он стоит $41 800, на $7000 меньше изначально выпущенной модели. Его цена в юанях от 299 900

Внедорожник Polestones 01, представленный рынку, изменил свои ценовые ориентиры, сделав шаг к достижению конкурентоспособности. Новая модель EREV, обладающая запасом хода в 215 км на электрической тяге, сейчас доступна по цене $41 800 — это на $7000 меньше по сравнению с изначальным предложением.

Проектирование Polestones 01 было доверено известной итальянской дизайнерской фирме Pininfarina, в то время как производитель Beijing Automobile Works (BAW) реализует сборку модели в Китае. Первоначально кроссовер стартовал с ценой $48 800 и запасом хода в 306 км, но его продажи оставляли желать лучшего, что побудило компанию Rox Motor создать более доступный вариант.

Под капотом нового внедорожника скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель, который функционирует как генератор энергии. При этом суммарная мощность электродвигателей достигает внушительных 350 кВт (469 л.с.), позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды, а общий запас хода превышает 1300 км.

Кроссовер также предлагает уникальную возможность трансформации второго и третьего рядов сидений в большую кровать, что делает его идеальным для семейных путешествий. Polestones активно исследует зарубежные рынки, включая Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, совместно с South-South International Trading Company.