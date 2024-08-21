Новинка построена на платформе от С3 Aircross с «поперечным» мотором, стойками McPherson спереди и балкой сзади.

Citroen представил новый седан Basalt, который стал настоящей находкой для бюджетного сегмента рынка. В Индии модель поступила в продажу, и оценивается на 25% дешевле своего соперника Volkswagen Polo, что делает её доступной по цене всего $9,5 тыс.

Автомобиль Basalt разработан на платформе Citroen C3 Aircross и оснащён надежным поперечным мотором. Подвеска включает передние стойки McPherson и заднюю балку, что обеспечивает стабильность на дороге.

В стандартной версии Citroen Basalt предлагает штампованные диски, систему кондиционирования и шесть подушек безопасности. Также присутствует система стабилизации ESP и парктроники, что добавляет уверенности при вождении.

Дорогая версия оснащена 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, светодиодными фарами и легкосплавными дисками. Автомобиль предлагается с двумя силовыми агрегатами: 110-сильным 1,2-литровым двигателем и базовым 82-сильным вариантом.