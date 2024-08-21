С недавнего времени Lada Niva подешевели на 2 тысячи, а Granta и Largus на 5 тысяч белорусских рублей. Это примерно 60 тыс. рублей и 150 тыс. рублей в российском эквиваленте.

В последние месяцы на автомобильном рынке наблюдаются интересные изменения. В то время как цены на автомобили Lada в России продолжают расти, в Белоруссии они, напротив, заметно снижаются. На это указывает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», отмечая, что практически все модели Lada подешевели.

Недавно цены на Lada Niva снизились на 2 тысячи белорусских рублей, а на Granta и Largus – на 5 тысяч. Для сравнения, это эквивалентно 60 и 150 тысячам рублей соответственно в российской валюте. Такая разница в ценах объясняется стремлением марки укрепиться на белорусском рынке, что включает в себя даже предложения кредитов без первоначального взноса.

На данный момент Lada Largus в Белоруссии стоит около 1,4 миллиона рублей, тогда как в России цена на него выше на 300 тысяч рублей. 14 августа стало известно о новом повышении цен на автомобили Lada в России на сумму от 20 до 45 тысяч рублей. Ситуация на рынке остается крайне интересной и требует внимательного анализа.