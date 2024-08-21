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Инсайдер Majin Bu опубликовал фото кольцевых объективов iPhone 16 Pro и Pro Max в разных цветах
Новый цвет iPhone 16 Pro Desert Titanium заменит Blue Titanium из линейки iPhone 15 Pro. К нему присоединятся White Titanium, Black Titanium и Natural Titanium. Похоже, что в этом году Black Titanium будет намного темнее, а Natural Titanium будет иметь более серую отделку.

С выходом каждой новой модели iPhone внимание поклонников яблочной продукции приковано к изменениям как в характеристиках, так и в дизайне. В этом году ожидается премьера iPhone 16 Pro, которая состоится в сентябре. Одной из самых обсуждаемых новинок стало новое оформление — цвет Desert Titanium, который также называют «темным золотом». Это дополнение заменит популярный Blue Titanium, представленный в линейке iPhone 15 Pro.

Новые изображения, опубликованные инсайдером Majin Bu, показывают кольца объективов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в разных оттенках. Помимо Desert Titanium, пользователи смогут выбрать из White Titanium, Black Titanium и Natural Titanium. К слову, Black Titanium стал заметно темнее, а Natural Titanium приобрел более серую отделку. 

Эти изменения в дизайне могут привлечь внимание как преданных поклонников, так и новых покупателей, стремящихся к эксклюзивности и индивидуальности в своих устройствах. Новые оттенки обещают не только визуальную привлекательность, но и понимание того, что Apple продолжает следить за современными трендами в моде и технологиях.

Дополнительные улучшения в обработке поверхности и цветовых комбинациях позволят людям выразить себя через их гаджеты, делая каждое устройство уникальным не только по функционалу, но и по стилю. Как и ранее, Apple демонстрирует свою страсть к инновациям, предлагая пользователям разнообразие выбора, которое будет радовать глаз и вызывать восхищение.

Несмотря на то что ранее аккумулировались слухи о появлении цвета «розовое золото», текущие утечки свидетельствуют о более бронзовом оттенке. Majin Bu зарекомендовал себя как надежный источник информации, ранее точно сообщавший о новинках Apple. Ожидаемая презентация обещает много интересного.

#iphone 16 pro #black titanium #blue titanium #desert titanium #majin bu #natural titanium #white titanium #кольца объективов #цветовые оттенки #эксклюзивность
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Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
Судя по реальным фото iPhone 16 Pro бронзового цвета может понравиться далеко не всем
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