Ранее стало известно, что все некомплектные автомобили Lada Vesta, которые складировались на территории АвтоВАЗа из-за отсутствия ступичных гаек, были полностью доработаны во время отпуска.

АвтоВАЗ, один из крупнейших автопроизводителей России, снова запускает свои конвейеры после корпоративного отпуска, который завершился 19 августа. Как сообщает свой паблик Avtograd News, сегодня акцент будет сделан на сборке таких популярных моделей, как Lada Vesta, Lada Granta и Niva.

С заводских линий уже начали выходить обновлённые Lada Vesta, а 19 августа в полную силу заработают основные производственные мощности, включая сборку Lada Granta и Niva. Важно отметить, что в период отпуска завод не останавливался, а модернизировал оборудование и завершил доработку автомобилей, накопившихся на складе из-за нехватки комплектующих, таких как ступичные гайки.

Администратор Avtograd News, работающий на АвтоВАЗе в Тольятти, поделился ценной информацией о происходящем на производстве и опубликовал фотографии новейшей Lada Vesta NG, а также данные о некомплектных Lada Granta. Возвращение к обычному графику производства знаменует собой важный шаг для завода, который стремится восстановить производственные объемы и удовлетворить спрос на свои автомобили.