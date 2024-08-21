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Volkswagen начинает переносить свои ресурсы по исследованию и разработке из Германии в Китай
За последние месяцы сотни инженеров были отправлены на китайские объекты Xpeng для разработки программного обеспечения для электромобилей. Процесс продолжает набирать обороты.

Volkswagen, ведущий производитель автомобилей, принимает решительные шаги для укрепления своих позиций на китайском рынке, который является крупнейшим в мире. Начав переносить ресурсы по исследованию и разработке из Германии в Китай, компания направляет сотни инженеров на объекты Xpeng. Это важно для разработки программного обеспечения для электромобилей. 

В условиях стремительно меняющегося рынка электромобилей, Volkswagen осознает необходимость адаптации к местным условиям и предпочтениям китайских потребителей. Сотрудничество с Xpeng, одной из самых инновационных компаний в области электромобильности, позволит Volkswagen не только улучшить качество своих продуктов, но и ускорить процесс внедрения новых технологий. 

Компания планирует запуск новых моделей, разработанных с учетом уникальных потребностей китайского рынка. Автомобили будут отличаться высокими стандартами безопасности, расширенными функциями автономного вождения и усовершенствованной мультимедийной системой. Volkswagen делает акцент на экологичности и устойчивом развитии, стремясь обеспечить соответствие своей продукции строгим нормам, установленным правительством. Таким образом, это сотрудничество не только укрепит позиции Volkswagen в Китае, но и станет важным этапом в трансформации автомобильной отрасли на мировом уровне.

Новый центр исследований и разработок, расположенный в провинции Аньхой, станет вторым глобальным центром разработки Volkswagen. С увеличением числа сотрудников с 2000 до 3000 к концу года, Volkswagen намерен улучшить свои конкурентные преимущества.

Китайский центр будет полностью отвечать за разработку и адаптацию новых электромобилей, которые будут построены на платформах MEB и CMP. Это шаг направлен на восстановление утраченных позиций компании на азиатском рынке с переходом на электромобили. Процесс активно продолжается, и Volkswagen нацелен на успех в этой стратегии.

#китай #автомобили #электромобили #безопасность #инновации #volkswagen #xpeng #устойчивое развитие #автономное вождение #исследования и разработки
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