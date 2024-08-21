Volkswagen, ведущий производитель автомобилей, принимает решительные шаги для укрепления своих позиций на китайском рынке, который является крупнейшим в мире. Начав переносить ресурсы по исследованию и разработке из Германии в Китай, компания направляет сотни инженеров на объекты Xpeng. Это важно для разработки программного обеспечения для электромобилей.
В условиях стремительно меняющегося рынка электромобилей, Volkswagen осознает необходимость адаптации к местным условиям и предпочтениям китайских потребителей. Сотрудничество с Xpeng, одной из самых инновационных компаний в области электромобильности, позволит Volkswagen не только улучшить качество своих продуктов, но и ускорить процесс внедрения новых технологий.
Компания планирует запуск новых моделей, разработанных с учетом уникальных потребностей китайского рынка. Автомобили будут отличаться высокими стандартами безопасности, расширенными функциями автономного вождения и усовершенствованной мультимедийной системой. Volkswagen делает акцент на экологичности и устойчивом развитии, стремясь обеспечить соответствие своей продукции строгим нормам, установленным правительством. Таким образом, это сотрудничество не только укрепит позиции Volkswagen в Китае, но и станет важным этапом в трансформации автомобильной отрасли на мировом уровне.
Новый центр исследований и разработок, расположенный в провинции Аньхой, станет вторым глобальным центром разработки Volkswagen. С увеличением числа сотрудников с 2000 до 3000 к концу года, Volkswagen намерен улучшить свои конкурентные преимущества.
Китайский центр будет полностью отвечать за разработку и адаптацию новых электромобилей, которые будут построены на платформах MEB и CMP. Это шаг направлен на восстановление утраченных позиций компании на азиатском рынке с переходом на электромобили. Процесс активно продолжается, и Volkswagen нацелен на успех в этой стратегии.