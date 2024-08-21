Впоследствии COMAC будет активно рекламировать новые возможности COMAC ARJ21 среди коммерческих заказчиков.

Событие, состоявшееся 17 августа 2023 года, стало значимым моментом в истории китайского авиастроения и международного авиационного рынка. Самолет COMAC ARJ21, присоединившийся к индонезийской авиакомпании TransNusa Airlines, продемонстрировал свои возможности в условиях, которые ставят перед воздушными судами серьезные эксплуатационные испытания. Взлетно-посадочная полоса длиной 1,6 км в аэропорту Соронг стала идеальным местом для проверки надежности и маневренности данного регионального самолета.

Была создана специализированная команда, которая тщательно оценила характеристики взлета и посадки на коротких полосах. Эти данные обрабатывались с использованием современных тренажеров и в сотрудничестве с TransNusa Airlines.

Компания TransNusa Airlines, основанная в 2005 году с штаб-квартирой в Джакарте, представила ARJ21 в своем флоте как первый зарубежный оператор этого лайнера. Теперь самолет способен обслуживать маршруты с ограничением на длину ВПП, что открывает новые возможности для авиаперевозок в пределах и вокруг Индонезии.

ARJ21 имеет вместимость 95 мест в монокомпоновке, что делает его конкурентом таких моделей, как SSJ-100, Embraer E-Jet E2 и Airbus A220.