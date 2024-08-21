Единственный ДВС сочетается с фирменным вариатором Xtronic, за доплату в 1500 долларов доступен полный привод.

С каждым годом автопроизводители сталкиваются с ужесточением экологических норм, что подстегивает переход на более экономичные моторы с турбонаддувом. Однако Ниссан решает идти против течения, представляя седан Ниссан Алтима 2025, который отказался от популярного 2,0-литрового турбированного мотора мощностью 251 л.с. Теперь в арсенале только атмосферный 2,5-литровый двигатель, который выдает 191 л.с.

Новая модель сочетает мощный двигатель с фирменным вариатором Xtronic. Для тех, кто предпочитает уверенное движение в любых условиях, предлагается полный привод, доступный за дополнительную плату в 1500 долларов. Успешно обновилась и комплектация: версия SV включает в себя 17-дюймовые черные глянцевые диски, спойлер, панорамную крышу и современную аудиосистему с 12,3-дюймовым экраном.

Стоит отметить, что с переходом в новый модельный год, цена на Ниссан Алтима 2025 увеличилась на 630 долларов и теперь стартует от 27 тысяч долларов в США.