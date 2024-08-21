На рынке вторичной недвижимости ценообразование слабо привязано к макро- и микроэкономическим факторам, поэтому глубину падения цен прогнозировать сложно.

Эксперт по недвижимости Алеся Полещук, подчеркивая важность макроэкономических факторов, указала на то, что снижение стоимости квартир в новостройках связано не только с ключевой ставкой, но и с общим состоянием экономики. «Если инфляция останется на высоком уровне, а покупательская способность населения будет продолжать снижаться, это также окажет давление на рынок недвижимости», — добавила она.

Кроме того, эксперт отметила, что даже если ключевая ставка останется стабильной, другие факторы, такие как предложение и спрос на жилье, будут иметь решающее значение. В условиях увеличения объемов строительства, особенно в крупных городах, наблюдается рост конкуренции, что может дополнительно способствовать снижению цен.

Тем не менее, Полещук считает, что будущее рынка все же оставляет пространство для оптимизма. Устойчивый спрос на качественное жилье в престижных районах и растущий интерес к концепциям «умного» жилья могут стать теми тенденциями, которые сгладят возможные колебания цен. Важно учитывать, что каждый регион уникален и изменения на рынке недвижимости могут варьироваться в зависимости от местных экономических условий.

Что касается вторичного рынка, Полещук подчеркнула, что ценообразование здесь не так сильно зависит от макроэкономических факторов. Цена квартиры на вторичном рынке будет зависеть от желания самого собственника. Однако стоит отметить, что вторичная недвижимость все же ориентируется на новостройки, что говорит о возможности снижения цен.

Ожидается, что небольшое снижение цен может произойти уже осенью этого года, хотя основное падение, по словам эксперта, ожидается в 2025 году. Например, стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке сейчас составляет 4,52 миллиона рублей.