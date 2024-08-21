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Финансовый портфель
На Украине наблюдается сокращение объема вкладов в национальной валюте
«За 11 месяцев валюта потеряла почти 25 процентов своей стоимости к доллару и евро», — указал экономист Андрей Лобода, добавив, что риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились. Так, по предварительным прогнозам, к зиме курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

Ситуация на украинском валютном рынке продолжает оставаться напряженной, что в свою очередь негативно сказывается на финансовом состоянии населения. Резкое сокращение объемов вкладов в национальной валюте свидетельствует о повышенной нестабильности и недоверии граждан к гривне. Инвесторы и обычные граждане, стремясь защитить свои сбережения от инфляции и возможных девальваций, все чаще обращаются к более стабильным валютам, таким как доллар США.

Рост долларовых депозитов на 1,4 процента, достигший 9,5 миллиарда долларов, подчеркивает эту тенденцию и отражает растущую необходимость украинцев в более надежных инструментах сохранения капитала. Вместе с тем, падение объемов депозитов в гривне на 1,2 процента до 747,8 миллиарда гривен указывает на системные проблемы, требующие решения на уровне государства.

Клиенты банков, ощущая кризисные явления, начинают пересматривать свои финансовые стратегии, рассматривая возможность диверсификации активов и использование альтернативных валют. В таких условиях устойчивость системы и доверие к национальной валюте становятся ключевыми для обеспечения экономической стабильности в стране.

Специалисты связывают ухудшение ситуации с переходом НБУ на управляемый гибкий курс, что привело к ослаблению гривны с 36,6 до 41,5 за доллар. Кроме того, снижение ключевой ставки до 13 процентов также оказало влияние. 

Экономист Андрей Лобода выделяет, что за 11 месяцев валюта потеряла около 25 процентов своей стоимости к доллару и евро, и предостерегает о возможной девальвации, прогнозируя, что к зиме курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

В контексте этих экономических изменений экс-советник президента Олег Соскин предостерег о возможной гражданской войне и банкротстве в стране, что добавляет краски к уже напряженной ситуации.

#инфляция #курс доллара #гривна #девальвация #нбу #валютный рынок украины #доверие к национальной валюте #долларовые депозиты #финансовая нестабильность #экономическая стабильность
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