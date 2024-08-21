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Марк Гурман: Apple выпустит в сентябре две версии AirPods 4
AirPods 4 должны заменить на рынке модели AirPods 2 и 3. Новые наушники получат систему активного шумоподавления в более дорогой версии, но внешне будут одинаковыми.

В сентябре этого года компания Apple представит две новые версии наушников AirPods 4, которые займут место устаревших AirPods 2 и 3. Об этом сообщает известный журналист Марк Гурман из Bloomberg в своем последнем выпуске Power On.

Ожидается, что новые наушники получат улучшенный звук, увеличенное время работы от батареи и поддержку последних технологий беспроводной связи. Так же, как и их предшественники, AirPods 4 будут совместимы с устройствами Apple, что сделает их незаменимыми для пользователей экосистемы компании. 

Кроме того, в новых моделях могут быть внедрены функции активного шумоподавления и улучшенная надежность соединения, что значительно повысит общий пользовательский опыт.

Apple традиционно стремится удивить своих пользователей инновациями, и с выходом AirPods 4 компания, безусловно, продолжит свои традиции, предлагая качественные и стильные беспроводные наушники, которые могут установить новые стандарты на рынке.

Кроме того, ожидается переход на разъем USB-C в зарядном футляре, что соответствует современным стандартам и требованиям пользователей. Это обновление станет важным шагом к унификации зарядных устройств для различных устройств Apple.

Что касается линейки AirPods Pro, на данный момент Apple не планирует обновлений, фиксируя свою стратегию на новых моделях наушников 4 серии.

#apple #инновации #наушники #usb-c #bloomberg #марк гурман #активное шумоподавление #беспроводные технологии #airpods 4 #экосистема apple
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