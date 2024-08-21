В ходе презентации выяснилось, что новинка представляет собой не просто растянутую версию модели Thar образца 2020 года с парой дополнительных дверей и переосмысленным дизайном: для пятидверки разработали новую платформу M_Glyde.

Индийская компания Mahindra презентовала обновленный внедорожник Thar Roxx, который стал не только более просторным, но и получил новую платформу M_Glyde. Эта модель выполнена в пятидверном кузове, что делает её более удобной для семейных поездок. На фоне предыдущей версии, её габариты увеличились до 4428x1870x1923 мм, а колёсная база составляет 2850 мм, что обеспечит комфорт в салоне.

Особенности дизайна включают переработанные фары, новый радиатор и обновленный передний бампер, сохраняя сходство с Jeep Wrangler. Mahindra также представила новый мощный моторный ряд, включающий бензиновый и дизельный двигатели мощностью до 177 л.с. и 175 л.с. соответственно. В стандартную комплектацию входят светодиоды, мультимедийная система на 10,25 дюймов и множество систем безопасности.

Thar Roxx предстает не только как экономичный, но и как мощный внедорожник, способный конкурировать с такими моделями, как Jimny и Force Gurkha. Начало продаж намечено на октябрь, что обещает интересный старт в мире внедорожников.