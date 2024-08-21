В начале июня 2024 года фонд вложил в акции MicroStrategy $217 млн, увеличив свою долю в компании с 0,67% до 0,89%. Ещё одной инвестицией, связанной с биткоинами, стала покупка 0,82% акций крупнейшего майнера Marathon Digital.

В первом полугодии 2024 года Норвегия увеличила свои инвестиции в биткойн, что подтверждается действиями Фонда национального благосостояния, управляемого Norges Bank Investment Management.

В начале июня этого года фонд инвестировал $217 миллионов в акции MicroStrategy, что позволило увеличить его долю в компании с 0,67% до 0,89%. Кроме этого, была осуществлена покупка 0,82% акций крупнейшего майнера Marathon Digital. Таким образом, норвежская стратегия по повышению инвестиций в биткойн и связанные секторы демонстрирует уверенность в долгосрочных перспективах криптовалюты, несмотря на регуляторные ограничения. Фонд национального благосостояния, действуя как долгосрочный инвестор, явно ставит на анализ рыночных трендов и растущий интерес к цифровым активам.

Одновременно с увеличением инвестиций в криптовалюты, Норвегия продолжает активно развивать свои инициативы по устойчивому развитию. Власти страны надеются сбалансировать спрос на криптовалюту с экологическими требованиями, стремясь минимизировать воздействие майнинга на энергосистему. Такие меры свидетельствуют о том, что Норвегия осознает важность обеспечения гармоничного роста высокотехнологичных секторов и защиты окружающей среды. Инвестиционный банк также повысил свои вложения в криптовалютную биржу Coinbase, увеличив долю с 0,49% до 0,83%, а в Block Inc. — с 1,09% до 1,28%. В результате таких действий фонд увеличил свои биткойн-активы на 62%.

На данный момент норвежский фонд косвенно располагает 2 446 BTC, что на 938 единиц больше по сравнению с 31 декабря 2023 года. Это означает, что каждый из 5,5 миллиона жителей Норвегии владеет биткойнами на сумму около $27. Тем не менее, власти страны, опасаясь увеличения энергопотребления, ограничивают развитие майнинга, хотя активно инвестируют в компании, занимающиеся добычей криптовалют.