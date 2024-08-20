Согласно официальной позиции АвтоВАЗа, линейка Lada Granta будет продаваться и после выхода на рынок Lada Iskra, производство которой запустят в первом квартале следующего года.

АвтоВАЗ готовит к релизу совершенно новый кузов для популярной модели Lada Granta — универсал, основанный на платформе устаревшего седана Datsun ON-DO. Об этом сообщает инженер компании и создатель YouTube-канала KhaDm, который имеет большую аудиторию.

И хотя детальная информация о характеристиках и объёмах производства на данный момент отсутствует, проект уже активно разрабатывается. Появление универсала может значительно расширить модельный ряд Lada Granta, предлагая покупателям новые функциональные возможности и практичность.

Стоит отметить, что несмотря на выход нового универсала, линейка Lada Granta останется в продаже также после появления модели Lada Iskra, которую запустят в производство уже в первом квартале следующего года. Таким образом, АвтоВАЗ демонстрирует намерение укрепить своё позиционирование на российском рынке, предлагая разнообразные решения для автомобильных любителей.