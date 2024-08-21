«Нетипичный АвтоВАЗ» в прошлом первым сообщил о возобновлении производства Lada Niva, о некомплектных Lada Granta и комплектации «Москвича 3».

Недавно стало известно о внедрении двухзонного дефлектора обдува пассажиров на задних сиденьях в новом обновлении Lada Vesta. Информация была опубликована инсайдерским пабликом «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Проблема недостаточной системы обогрева и охлаждения пассажиров на задних сиденьях долго волновала владельцев Lada Vesta. Часто передние пассажиры страдали от кондиционера, в то время как сзади люди испытывали дискомфорт. Новый дефлектор решает эту проблему, предлагая индивидуальную настройку микроклимата.

Установка нового дефлектора позволяет распределять воздух более равномерно, обеспечивая оптимальную температуру в салоне. Теперь задние пассажиры могут самостоятельно регулировать потоки воздуха, подгоняя их под свои предпочтения. Это особенно важно в длинных поездках, когда комфорт является одним из ключевых факторов для приятного времяпрепровождения в автомобиле.





Эргономичный дизайн устройства дополнительно улучшает общий вид интерьера, что также радует владельцев и пассажиров. В результате продуманных решений, пассажиры на заднем сиденье больше не будут страдать от жары в летний зной или от холода в зимний период.

Автомобильные энтузиасты могут ожидать завершения модернизации системы подачи воздуха, когда блок обогрева задних пассажиров будет перемещен под сиденье. Михаил Гармашев сообщил, что планируется также создать видеообзор о нововведениях.