В разделе «Настройка канала» в «Студии RuTube» появилось отдельное поле, предназначенное для включения импорта видео с другой площадки.

В современном мире видеоконтента, где конкуренция становится всё более жесткой, RuTube радостно анонсировал запуск функции, позволяющей пользователям быстро переносить свои видео с платформы YouTube. Это обновление призвано облегчить жизнь создателям контента, предоставляя новый способ представления своих работ на отечественном видеохостинге.

После успешного введения проверочного кода, авторы могут продолжить процесс переноса контента. Важно убедиться, что все настройки канала правильно заполнены, чтобы избежать возможных ошибок. Затем необходимо выбрать видео, которые подлежат импорту, и указать соответствующие параметры, такие как категории, теги и описание. Это позволит сохранить контент структурированным и доступным для зрителей на новой платформе.

Следующим шагом является загрузка видео на RuTube, что происходит через специальное поле, созданное в «Студии RuTube». Особое внимание следует уделить качеству видео и его совместимости с требованиями нового канала. Авторы также могут настроить превью для каждого загружаемого видео, что положительно скажется на привлечении аудитории.

После завершения загрузки и проверки всего контента, авторами рекомендуется провести маркетинговую кампанию, чтобы уведомить зрителей о перенесенном канале. Сообщения в социальных сетях, электронные рассылки и использование подходящих хештегов помогут привлечь внимание к новому месту публикации видео, обеспечивая тем самым сохранение и рост аудитории.

Важно учитывать несколько правил: размер одного видео не должен превышать 25 ГБ, а длительность — 5 часов. Также стоит помнить, что ролики не должны быть приватными или содержать другие ограничения.

Один автор может перенести до 2000 видео одновременно. В случае необходимости большего количества, рекомендуется связаться с технической поддержкой RuTube. Время импорта зависит от числа, длины и качества видео; обычно этот процесс занимает от нескольких часов до 5 дней.

После переноса всю важную информацию, такую как название, описание и дата публикации, сохранит прежнее качество контента. Все ролики перед публикацией пройдут обязательную модерацию, что гарантирует высокие стандарты сервиса.