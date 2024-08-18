Они дебютировали в Китае в конце мая 2024 года, а теперь станут доступны в Европе и других регионах.

С сочетанием современных технологий и элегантного дизайна, Redmi Buds 6 Active становятся неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей. Эти наушники предлагают качественный звук благодаря улучшенным драйверам и продвинутой системе шумоподавления, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без отвлекающих факторов.

Беспроводная связь осуществляется посредством Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное подключение и быструю синхронизацию с устройствами. Время автономной работы впечатляет: до 30 часов при использовании с зарядным кейсом, что делает их идеальными для длительных поездок или активных дней.

Кроме того, Redmi Buds 6 Active обладают влагозащитой по стандарту IP54, что позволяет не беспокоиться о воздействии пота или дождя во время тренировок. Удобная посадка гарантирует комфорт даже при длительном использовании, а наличие интеллектуальных сенсоров позволяет легко управлять вызовами и воспроизведением музыки с помощью простых касаний.

В результате, запуск Redmi Buds 6 Active является значительным шагом вперед для Xiaomi на международной арене, демонстрируя приверженность компании к инновациям и качеству.

Хотя в Китае Redmi Buds 6 Active можно приобрести всего за 14 долларов, в Европе их стоимость составляет около 25 евро.

Не смотря на свою доступность, наушники не обладают функцией активного шумоподавления, что стоит учитывать при выборе. Они оснащены 14,2-миллиметровыми динамиками и двумя микрофонами. Общая автономность устройства впечатляет: с зарядным футляром наушники могут работать до 30 часов, а без него — до 6 часов.

Поддержка Bluetooth 5.4 и пять настроек эквалайзера позволяют пользователям настроить звучание под свои предпочтения. Redmi Buds 6 Active идеально подойдут для тех, кто ищет надежные и качественные наушники по разумной цене.