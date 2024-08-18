Предварительные характеристики Core Ultra 5 245K выглядят так: 14 ядер, 14 потоков, частота 4,2-5,2 ГГц, 24 МБ кэш-памяти, TDP 125 Вт (PL1).

С выходом нового процессора Intel Core Ultra 5 245K мир высокопроизводительных вычислений готовится к очередному шагу вперед. В первом тестировании, проведённом в Geekbench, данное 14-ядерное чудо показало однопоточную производительность в 2248 баллов, вплотную приблизившись к уровню флагмана — Core i9-13900K, который набирает 2280 баллов.

Ожидаемо, многопоточная производительность нового процесса увеличилась на impressive 18% по сравнению с Core i5-14600K. При этом в тестовой системе использовалась материнская плата Colorful iGame Z890 ULTRA с 32 ГБ оперативной памяти.

Предварительные характеристики включают 14 ядер, 14 потоков и рабочую частоту от 4,2 до 5,2 ГГц, что обеспечивает отличное сочетание производительности и энергоэффективности с TDP 125 Вт (PL1).

.