О таких экранах активно заговорили после анонса новых iPad Pro, хотя на самом деле за пару месяцев до этого Honor выпустила Magic 6 Ultimate с такой же технологией, но тогда на это мало кто обратил внимание.

В последние годы на рынке мобильных устройств наблюдается ощутимая тенденция к использованию высококачественных экранов, и ведущие компании, такие как Xiaomi, Huawei и Honor, стремятся оснастить свои новые устройства передовыми технологиями. Одной из наиболее ожидаемых разработок являются экраны Dual OLED, которые вскоре появятся в новых планшетах и смартфонах.

Основным преимуществом двухслойных OLED-панелей является их способность обеспечивать более яркие и насыщенные цвета, чем стандартные экраны. В частности, модели Xiaomi линейки Pad 7 и флагманский Xiaomi 15 Ultra станут первыми устройствами с этими экранами.

Не стоит забывать и о Huawei и Honor, которые также планируют внедрить Dual OLED в своей новой продукции. Анонсы новых iPad Pro в очередной раз возобновили интерес к данной технологии, хотя Honor впервые использовал ее в модели Magic 6 Ultimate. В результате, Dual OLED становится важным элементом конкурентоспособности на рынке мобильных устройств, и мы можем ожидать, что этот тренд будет только усиливаться.