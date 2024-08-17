Temerario является подключаемым гибридом: он получил битурбированный 4,0-литровый мотор V8 и три электромотора. В сумме — 920 л.с.

Lamborghini представила свой новейший суперкар, Lamborghini Temerario, который стал заменой культовой модели Huracan. Этот подключаемый гибрид оснащен битурбированным 4,0-литровым V8 двигателем и тремя электромоторами, обеспечивающими общую мощность в 920 л.с.

Динамика Temerario поражает: разгон до 100 км/ч занимает лишь 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 330 км/ч, что делает его одним из самых быстрых автомобилей на рынке.

Дизайн Lamborghini Temerario сочетает классические элементы стиля бренда и современные аэродинамические решения. Гладкие линии кузова и агрессивный профиль отражают философию компании, направленную на сочетание утонченности и спортивности. Интерьер выполнен с высоким уровнем детализации, где каждый элемент подчеркивает эксклюзивность, начиная от кожаных сидений и заканчивая продвинутой мультимедийной системой.

Тем не менее, Lamborghini не забывает об экологии: режим электрической тяги позволяет использовать Temerario как повседневный автомобиль, предлагая свободу и экологичность без ущерба для производительности.

Этот суперкар не просто транспортное средство, это воплощение страсти и инженерного искусства, открывающее новую эру в сфере высокопроизводительных автомобилей.

Суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а до 200 км/ч – за 7,3 секунды. Максимальная скорость Temerario достигает впечатляющих 340 км/ч. Хотя емкость аккумулятора составляет всего 3,8 кВт·ч, на чистом электричестве он подходит для городских поездок. Система включает 8-ступенчатую трансмиссию и полный привод с эффективной системой управления вектором тяги.

Салон автомобиля выполнен из углеволокна и кожи, а три экрана на передней панели (12,3, 8,4 и 9,1 дюйма) делают управление электронной системой удобным. Мощная акустическая система Sonus Faber с семью динамиками обеспечивает 750 Вт отличного звучания. Регулируемые передние кресла позволят комфортно разместиться даже высоким водителям.

Стоимость новинки пока не раскрыта, но после выхода Temerario вся линейка Lamborghini станет электрифицированной, что подчеркивает их стремление к инновациям и экологичности.