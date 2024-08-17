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Компания Cadillac представила концепт-кар Opulent Velocity с автопилотом четвёртого уровня
Для любителей автоспорта здесь предусмотрен режим «машины-призрака». Он позволяет соревноваться с самим собой при езде по гоночному треку и улучшать собственное время круга.

Компания Cadillac анонсировала новый концепт под названием Opulent Velocity, который показывает взгляд фирмы на будущее премиум-гиперкаров. Этот электромобиль оснащён мощными электрическими моторами и предлагает роскошный четырёхместный интерьер с компоновкой 2+2, а также продвинутой системой автономного вождения, сохраняя при этом традиционные элементы управления.

Прототип выделяется уникальной головной оптикой в стиле «рифлёное стекло», подсвеченными дисками, массивными дверями-бабочками и спортивными креслами спереди, а сзади — минималистичным диваном. Вместо стандартного руля здесь представлен прямоугольный штурвал с встроенным экраном.

Ожидается, что электромобиль будет иметь автопилот четвёртого уровня, что позволит водителю расслабиться в пути. При активации многофункционального контроллера в авто включается ручной режим, и выдвигаются штурвал с педалями.

Для автолюбителей предусмотрен режим «машины-призрака», позволяющий соревноваться с собой на гоночной трассе для улучшения личных рекордов. Opulent Velocity построен на модифицированной платформе Ultium, и возможно, в будущем появятся версии V-Series или Blackwing.

Недавно в Китае был представлен кроссовер XT5 второго поколения, который немного больше своего предшественника и получил новые элементы помощи водителю. Информация о начале продаж и ценах пока не раскрыта.

#электромобиль #автономное вождение #cadillac #opulent velocity #ultium #v-series #двери-бабочки #машина-призрак #премиум-гиперкар #штурвал
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Cadillac представила свой новый концепт-кар Opulent Velocity
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