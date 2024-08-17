В заявлении криптопроекта говорится, что Малайзия планирует использовать протокол Worldcoin и технологии Tools for Humanity для «совершенствования текущей и будущей работы, связанной с цифровыми учётными данными». Известно, что в рамках соглашения в стране будет внедрена технология идентификации радужной оболочки глаза, которая позволяет людям проходить проверку на подлинность.

Малайзийские власти приняли решение о внедрении неоднозначной технологии сканирования радужной оболочки глаза от Worldcoin в свою национальную цифровую систему. Этот шаг был закреплен меморандумом о сотрудничестве между Фондом Worldcoin, компанией Tools for Humanity и государственным исследовательским подразделением MIMOS Berhad.

По информации, предоставленной криптопроектом, Малайзия собирается использовать протокол Worldcoin и решения от Tools for Humanity для «улучшения существующих и грядущих процессов, связанных с цифровыми идентификаторами». В рамках этого соглашения предусматривается внедрение технологии, которая позволит осуществлять проверку личности с помощью сканирования радужной оболочки глаза.

Малайзия, интегрируя технологию Worldcoin, становится одной из первых стран, которая решилась на такой эксперимент с биометрической идентификацией. Ожидается, что это решение упростит процессы идентификации граждан, повысит уровень безопасности и снизит риски мошенничества в цифровом пространстве. Однако мнения экспертов разделяются: многие выражают опасения по поводу защиты личных данных и возможности злоупотреблений.

Несмотря на позитивные ожидания, история Worldcoin в других странах настораживает. Запреты в Гонконге, Португалии и Испании подчеркивают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью, что может затормозить дальнейшую адаптацию технологии в Малайзии. Общество настороженно относится к новым технологиям, которые столь активно внедряются в повседневную жизнь.

Фонд Worldcoin нацелен на то, чтобы сделать свою технологию с открытым исходным кодом доступной для широкой аудитории. В свою очередь, организация Tools for Humanity предоставит техническую поддержку для устройств orb и приложения World App. Кроме того, обе стороны достигли договоренности о совместной разработке устройств orb и их интеграции с существующей национальной блокчейн-инфраструктурой.

Worldcoin уже запустил свою систему идентификации в Германии и Австрии, а в целом более 6,4 миллиона человек воспользовались её услугами. Однако в некоторых странах, как Гонконг, Португалия и Испания, проект был запрещён из-за опасений относительно безопасности биометрических данных.